UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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22.04.2026 16:28:05

Applaus, aber auch viel Unmut: Erste Reaktionen zur Lex UBS

Die SNB und die Finma begrüsst die geplante Too-Big-To-Fail-Regulierung des Bundesrates. Die Finma setzt sich insbesondere für die Stärkung der gesetzlichen Instrumente zur Prävention ein. Anders sieht man dass bei der SBVg und Economiesuisse, Arbeitgeber Banken und dem Zürcher Bankenverband.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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