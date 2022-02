Apple: Angriff auf das Rekordhoch - das gibt es zu beachten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Apple -Aktie gibt wieder Vollgas. Innerhalb der letzten drei Handelstage konnte sie nahezu zehn Prozent nach oben klettern. Starke Quartalszahlen sowie eine branchenweite Erholung nach der jüngsten Korrektur haben den Titel dabei beflügelt. Bis zum Rekordhoch fehlen inzwischen nur noch fünf Prozent. Kann dieses schon bald geknackt werden?An vier Handelstagen in Folge hat die Apple-Aktie letzte Woche die signifikante Unterstützung am September-Hoch bei 157,26 Dollar getestet. Nachdem der stark überverkaufte Stochastik-Indikator bereits auf einen Rebound hindeutete, sprang der Titel daraufhin an. Während der starken Erholungsbewegung generierte er sogar mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie bei 169 Dollar ein weiteres Kaufsignal.Beim Blick auf das Handelsvolumen klingt die Euphorie jedoch etwas ab. Das weiterhin abfallende Volumen während der letzten Tage deutet auf eine Divergenz hin. Sollte dieses nicht zügig wieder zunehmen, ist mit einem Test des GD50 zu rechnen. Angesichts der anziehenden Aufwärtstrendstärke und der Kaufsignale ist danach aber mit einer Fortsetzung der Erholungsbewegung zu rechnen.