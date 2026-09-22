NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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22.09.2026 15:28:19
Apple, armed with new Macs, is taking on Microsoft and Nvidia in a rush to lower AI costs
The iPhone maker is pitching the scalability of on-device artificial intelligence modelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
16:02
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
16:02
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start zu (finanzen.at)
|
16:02
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.09.26
|Piper Sandler kürt fünf Chip-Favoriten: Sollten Anleger jetzt bei den Aktien von NVIDIA, AMD & Co. einsteigen? (finanzen.at)
|
21.09.26
|Blase wie 1929? Ray Dalio warnt vor dramatischem Rückschlag bei KI-Aktien wie NVIDIA (finanzen.at)
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21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Montagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|298,95
|1,03%
|Microsoft Corp.
|434,80
|-0,46%
|NVIDIA Corp.
|199,56
|0,59%
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