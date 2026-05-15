Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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15.05.2026 07:46:00
Apple: Donald Trump steckte vor China-Reise Millionen in Aktien
Apple-Chef Tim Cook begleitet Donald Trump auf seiner China-Reise. Daten zeigen, dass der US-Präsident zuletzt Millionen in den Techkonzern investierte – und mit Papieren weiterer Firmen handelte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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