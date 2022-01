Apple: Erste klare Verkaufssignale?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Im Dezember konnte die Apple -Aktie der Schwäche im Tech-Sektor noch trotzen – im Januar muss sich das US-Papier aber geschlagen geben. Rund 11,2 Prozent hat die Aktie von Apple seit Jahresbeginn verloren und nach einem kräftigen Abverkauf am gestrigen Montag nun erstmals klare charttechnische Verkaufssignale geliefert. Am Montag notierte die Apple-Aktie kurzzeitig beinahe fünf Prozent im Minus und fiel bis auf 154,70 Dollar zurück. Der Chart rutschte unter die 100-Tage-Linie bei aktuell etwa 158 Dollar und unter die Horizontale bei 157 Dollar. Damit wurden im jüngsten Abwärtstrend erste klare charttechnische Verkaufssignale geliefert.In der zweiten Hälfte des US-Handels machte die Apple-Aktie jedoch einen Großteil ihrer Verluste wieder wett und kletterte zurück auf 161, 62 Dollar. Am Ende des Tages stand damit zwar noch immer ein Kursverlust von 0,5 Prozent zu Buche, doch die durchbrochenen Chartmarken wurden zurückerobert und die Verkaufssignale erwiesen sich als nicht nachhaltig.