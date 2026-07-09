Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
09.07.2026 11:13:00
Apple: HFS+ mit Verschlüsselung ab nächstes Jahr nicht mehr nutzbar
Mit macOS 27 fällt der Intel-Support weg, bald auch die Möglichkeit für Apple-Silicon-Macs, Intel-Apps auszuführen. HFS+ macht teilweise auch den Abgang.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
08.07.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|ROUNDUP: EU-Gericht bestätigt Apples Status als digitaler Torwächter (dpa-AFX)
|
08.07.26
|Deal mit Broadcom: Apple lässt über 15 Milliarden Chips in den USA produzieren (dpa-AFX)
|
08.07.26
|Apple verliert Rechtsstreit um iOS und App Store unter EU-Technologieregeln (Dow Jones)
|
08.07.26
|Apple makes $30bn Broadcom deal under Trump-backed US investment pledge (Financial Times)
|
08.07.26