Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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09.07.2026 11:13:00

Apple: HFS+ mit Verschlüsselung ab nächstes Jahr nicht mehr nutzbar

Mit macOS 27 fällt der Intel-Support weg, bald auch die Möglichkeit für Apple-Silicon-Macs, Intel-Apps auszuführen. HFS+ macht teilweise auch den Abgang.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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