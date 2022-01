Apple: Jetzt schrauben die Analysten die Kursziele hoch

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach einem starken Dezember-Quartal befindet sich die Apple -Aktie wieder im Rally-Modus. Knapp sieben Prozent kletterte das US-Papier am vergangenen Handelstag nach oben, nachdem am Donnerstag die Q1-Zahlen veröffentlicht wurden – und die Analysten sehen noch mehr Kurspotenzial.Eine ganze Reihe an Analysten hat nach der Q1-Veröffentlichung von Apple bereits die Kursziele nach oben geschraubt. So hob beispielsweise Goldman Sachs das Ziel von 142 auf 161 Dollar an. Der iPhone-Hersteller habe im Weihnachtsquartal stark abgeschnitten und auch prognostiziert, dass die Umsätze auch im zweiten Geschäftsquartal 2021/22 weiter solide wachsen dürften, schrieben die Analysten in einer Studie vom Freitag. Mit einem von 210 auf 215 Dollar nach oben gesetzten Kursziel sehen die Analysten der Bank of America sogar noch etwas mehr Potenzial für die Apple-Aktien. Insbesondere die Unternehmensaussagen rund um die Erwartungen zum weiteren Geschäftsverlauf würden darauf hindeuten, dass die Saisonalität im März besser als vor der Pandemie sein könnte, so die Analysten. Damit habe auch das Juni-Quartal noch etwas mehr Luft.Zwischen den beiden Kurszielen von Goldman Sachs und der Bank of America liegt das Konsensziel aller 47 Analysten, welche die Apple-Aktie aktuell covern. Und mit einem Konsensziel von 186,76 Dollar sehen die Wall-Street-Experten trotz des kräftigen Freitagsanstiegs noch immer ein Potenzial von 9,6 Prozent für die Aktie von Apple. Besonders auffällig dabei: Nur ein Analystenhaus empfiehlt den Verkauf des US-Titels.Mit Material von dpaAFX.