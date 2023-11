Apple, Meta, Nvidia, Amazon, Tesla - das Geheimnis ihrer Dominanz

In dieser Folge von „Alles auf Aktien“ reden wir über die Unternehmen und Aktien, die die Börsenwelt beherrschen. Wir sprechen darüber, wie sie es in diesen elitären Zirkel geschafft haben, wie groß die Chancen sind, dass sie im Club bleiben und wer womöglich in ihn aufsteigen kann. Weiter zum vollständigen Artikel bei N24 Zum vollständigen Artikel