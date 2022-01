Apple: Noch reichlich Luft nach oben

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von Apple hat seit Jahresanfang mehr als acht Prozent verloren. Grund dafür ist primär das schwache Marktumfeld für Tech-Titel, denn operativ dürfte sich die Lage in den vergangenen Monaten weiter verbessert haben. Die Analysten von Wells Fargo haben vor den Zahlen jedenfalls ihre Erwartungen hochgeschraubt.Wenn Apple am Donnerstag (27. Januar) nach US-Börsenschluss die Zwischenbilanz für das erste Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) veröffentlicht, rechnen die Experten von Wells Fargo unter anderem mit positiven Aussagen zur Lieferkettensituation, einer starken Kunden-Nachfrage über das gesamte Produktportfolio hinweg sowie zum Momentum im Service- und Abo-Geschäft.Während eine Besserung der angespannten Lieferketten zweifelsohne positiv für Apple wäre, sieht die Großbank das wahre Potenzial für die Aktie aber ganz wo anders. „Wir glauben, dass der Investment Case für Apple mehr mit der Monetarisierung der bereiten Nutzerbasis durch ein erweitertes Portfolio von Produkten und Dienstleistungen (beispielsweise Augmented Reality/Virtual Reality, Auto) zu tun hat als mit kurzfristigen Faktoren“, so Analyst Aaron Rakers.Impulse für die Aktie erwartet er durch die Zahlen aber dennoch, weshalb er im Vorfeld seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Quartal erhöht hat. Das spiegelt sich auch in der Einschätzung für die Aktie: Rakers rät weiterhin zum Kauf, hat das Kursziel aber von 165 auf 205 Dollar angehoben. Ausgehend vom Schlusskurs am Freitag entspricht das mehr als 26 Prozent Kurspotenzial.