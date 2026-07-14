KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.07.2026 18:21:52
Apple, Nvidia, KI: Trump machte 21.000 Börsendeals innerhalb eines Jahres
Immer wieder gibt es Vorwürfe gegen den US-Präsidenten, er würde von seinen politischen Entscheidungen persönlich profitieren. Eine Vermögenserklärung nährt den Verdacht. Demnach macht Trump mehr als 21.000 Börsendeals. In mindestens einem Fall kauft er Aktien, die am Folgetag massiv zulegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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