Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
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31.07.2026 14:03:16
Apple, Stryker, Coinbase And Other Big Stocks Moving Lower In Friday’s Pre-Market Session
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Nachrichten zu Stryker Corp.
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31.07.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.at)
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31.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
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31.07.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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29.07.26
|Ausblick: Stryker legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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27.07.26
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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20.07.26
|S&P 500-Wert Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stryker von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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15.07.26
|Erste Schätzungen: Stryker zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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14.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)