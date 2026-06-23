Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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23.06.2026 05:43:58
Apple, Tesla Documents Allegedly Leaked After Tata Electronics Cyberattack As Ransomware Group Publishes 200,000 Files On Dark Web (UPDATED)
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Nachrichten zu Apple Inc.
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22.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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18.06.26
|Apple-Aktie im Blick: Konzernchef stellt Kunden auf höhere Preise ein - Zulieferer wie Foxconn Industrial Internet & Co. profitieren (finanzen.at)
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18.06.26
|Apple: Tim Cook kündigt Preiserhöhungen an (Spiegel Online)
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16.06.26
|Cloud-Geschäft von Apple unter der Lupe: Italien leitet Untersuchung ein - Aktie steigt dennoch (Dow Jones)
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16.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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12.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.06.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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12.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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