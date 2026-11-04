3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
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04.11.2026 20:34:09
Apple, Tesla Supplier Is Taking on 3M: Here's What Investors Should Know
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|3M Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|32 420,00
|9,38%
|3M Co.
|164,45
|-1,62%
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|29 320,00
|6,00%
|Apple Inc.
|305,25
|-0,63%
|Tesla
|309,00
|0,67%
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