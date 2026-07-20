Basic Aktie
WKN DE: A4250K / ISIN: JP3835220009
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20.07.2026 15:08:21
Apple, UnitedHealth Group And A Basic Material Stock: CNBC’s ‘Final Trades’
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