Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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29.09.2026 16:00:00
Apple (AAPL): 1 Number That Proves Its AI Strategy Is Different From the Hyperscalers'
Apple (NASDAQ: AAPL) recently beta-launched its highly anticipated Siri AI voice assistant. But Wall Street has still called out the business for taking a slow approach to artificial intelligence (AI). This is true even though the company first launched its Apple Intelligence feature set in October 2024.
Apple is a dominant business whose shares have surged 25% in 2026 and trade at a record high, so the market is obviously still optimistic. Investors should know the one number that separates this company's AI strategy from that of the big hyperscalers'.
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