Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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03.11.2026 05:23:42
Apple (AAPL) Q4 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Mon, Nov 02, 2026
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Nachrichten zu Apple Inc.
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00:53
|Apple: iPhone-Geschäft treibt Umsatz auf Rekordniveau (Spiegel Online)
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02.11.26
|Apple warns ‘unprecedented’ memory chip costs will hit margins (Financial Times)
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02.11.26
|WDH/Apples iPhone-Geschäft über Börsenerwartungen - Groß-China enttäuscht (dpa-AFX)
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02.11.26
|Apples iPhone-Geschäft über Börsenerwartungen - Groß-China enttäuscht (dpa-AFX)
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02.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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02.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
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02.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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02.11.26
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Analysen zu Apple Inc.
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|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
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|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.