AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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09.08.2026 09:41:00
Apple Added About $1.5 Trillion in Market Value in a Year. Here's What $10,000 Invested a Decade Ago Is Worth Now.
Apple (NASDAQ: AAPL) is worth about $4.54 trillion, up 51% over the past year -- a gain of more than $1.5 trillion.For scale, the whole company was worth about $580 billion a decade ago. In other words, the value Apple added in the past 12 months is more than two and a half times the value of the entire business in August 2016.Numbers like that make the long view worth taking. So, what did the past decade actually pay an investor who bought and held -- and how much of the gain came from the business itself, versus the market simply paying more for the same earnings?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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