Apple-Aktie: Es kommt ein günstiges iPhone und neues iPad

Der Technologieriese Apple will ein günstiges iPhone und ein neues iPad vorstellen. Im März sollen die neuen Produkte vorgestellt werden. Das berichtete das Nachrichtenunternehmen Bloomberg am vergangenen Freitag und nahm dabei Bezug auf Insider. Die Apple-Aktie notiert am Montag mit 0,18 Prozent leicht im Minus. Von Luca Bißmaier