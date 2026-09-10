Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Produktneuheit
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10.09.2026 22:43:39
Apple-Aktie ein Tag nach Vorstellung des iPhone-Duo gesucht
Dem Kurs half das neue Modell dann mit einem Tag Verspätung, wie das Kursplus vom 3,56 Prozent auf 326,57 Dollar zum NASDAQ-Schluss zeigt. Die Apple-Aktien waren damit in der Gruppe der "Magnificent 7" ein Ausreißer. Der Gesamtmarkt stand unter Druck, denn die Stimmung wurde weiterhin von den Entwicklungen im Nahost-Konflikt und den gestiegenen Ölpreisen belastet.
Ein Versprechen beim neuen Modell mit dem Namen iPhone Duo ist, es besser zu machen als die Konkurrenz, denn Vorreiter wie Samsung haben aufklappbare Telefone schon seit Jahren im Angebot. Amit Daryanani von Evercore ISI äußerte sich positiv, nachdem er das neue Modell erstmals probiert hatte. "Je mehr Zeit man damit verbringt, desto mehr weiß man die grundlegende Innovation zu schätzen".
Daryanani lobte, dass die Faltlinie im Gegensatz zu ähnlichen Smartphones praktisch unsichtbar sei. "Der erste Eindruck ist hervorragend, doch entscheidend wird sein, wie es sich nach wochenlangem Gebrauch bewährt", sagte der Experte. Er hält es für sehr wahrscheinlich, dass das iPhone Duo über längere Zeit ausverkauft oder nur mit Lieferverzögerungen erhältlich sein wird. Den Engpass sieht er in der Lieferkette.
/tih/nas
NEW YORK (dpa-AFX)
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