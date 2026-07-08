Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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Kursziel steht 08.07.2026 11:18:00

Apple-Aktie etwas fester: Bernstein setzt weiter auf den iPhone-Hersteller

Apple-Aktie etwas fester: Bernstein setzt weiter auf den iPhone-Hersteller

Bernstein Research bleibt für Apple optimistisch und bestätigt die Einstufung "Outperform" und bestätigt zudem das Kursziel.

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Absatz sei im Mai zum Vorjahr um 2 Prozent gestiegen, zum Vormonat um 1 Prozent, schrieb Mark Newman am Dienstag. Nahezu alle Märkte hätten im Jahresvergleich Wachstum verzeichnet, angeführt von Japan und den Schwellenländern. Einzige Ausnahme sei China, wo der Umsatz im Jahresvergleich um 16 Prozent gefallen sei, im Monatsvergleich allerdings um 30 Prozent zugelegt habe.

Die Apple-Aktie fällt vorbörslich an der NASDAQ leicht um 0,30 Prozent auf 309,73 US-Dollar.

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Bildquelle: Denis Kuaev / Shutterstock,.com

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