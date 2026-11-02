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Quartalszahlen im Blick 02.11.2026 22:40:00

Apple-Aktie fester: Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen der Analysten

Apple-Aktie fester: Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen der Analysten

Der iKonzern Apple hat am Montag seine Bücher für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 geöffnet. So schlug sich der Tech-Riese aus Cupertino zuletzt.

Apple hat am Montag Zahlen für das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 2,10 US-Dollar und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahreswert von 1,85 US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen. 28 Analysten hatten im Vorfeld im Schnitt mit einem Ergebnis je Aktie von 1,99 US-Dollar gerechnet.

Beim Umsatz verzeichnete Apple eine Verbesserung von 102,47 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 114,48 Milliarden US-Dollar. 26 Analysten hatten hier durchschnittlich 113,40 Milliarden US-Dollar erwartet.

Für das gesamte Fiskaljahr 2026 wies Apple ein Ergebnis je Aktie von 8,98 US-Dollar aus, nach 7,46 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten 8,84 US-Dollar prognostiziert. Der Umsatz belief sich auf 478,83 Milliarden US-Dollar, nach 416,16 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und einer Analystenschätzung von 477,58 Milliarden US-Dollar.

Die Apple-Aktie notiert an der NASDAQ am Montag nachbörslich zeitweise mit einem Plus von 0,48 Prozent bei 339,80 US-Dollar.

Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.at

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