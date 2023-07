Apple-Aktie gefragt: Apple tüftelt offenbar an Rivalen von ChatGPT

Apple arbeitet Insidern zufolge an einem Konkurrenz-System für ChatGPT und andere KI-Chatbots.

Die Software werde intern von einigen Mitarbeitern getestet, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Es gebe noch keine Entscheidungen dazu, wie die Technologie für Verbraucher verfügbar gemacht werden könnte, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

ChatGPT sorgt seit Ende vergangenen Jahres für Aufsehen, weil der Chatbot auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen kommunizieren kann. Die Software des Start-ups OpenAI wurde dafür mit einer gewaltigen Menge an Daten trainiert. Sie formuliert einen Satz, indem sie Wort für Wort abschätzt, wie er weitergehen könnte. Ein Nachteil des Prinzips ist, dass das Programm kein Verständnis für die Inhalte hat: Deshalb kann es auch mit Überzeugung Informationen ausgeben, die völlig falsch sind.

Konzernchef Tim Cook betonte zuletzt im Mai, dass Apple in Software mit künstlicher Intelligenz großes Potenzial sehe, sie aber mit Bedacht einsetzen wolle. Der iPhone-Konzern setzt Funktionen mit maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz zum Beispiel bei der Verbesserung von Fotos, der Autokorrektur beim Schreiben oder der Erkennung von Autounfällen und Stürzen ein. Apple war vor mehr als einem Jahrzehnt auch ein Vorreiter bei Sprachassistenten mit der Software Siri. Sie ist jedoch weniger sprachgewandt als etwa ChatGPT.

Bloomberg zufolge kann der Apple-Chatbot - ähnlich wie ChatGPT - unter anderem Texte zusammenfassen und Fragen auf Basis verfügbarer Informationen beantworten. Einige Entwickler hätten der Software den Spitznamen "Apple GPT" gegeben. Die Apple-Aktie sprang nach dem Bloomberg-Bericht zunächst um etwa zwei Prozent hoch. Später flaute das Plus auf rund 0,5 Prozent ab.

Auch andere Tech-Schwergewichte wie Google und der Facebook-Konzern Meta Platforms entwickelten eigene Technologien für KI-Chatbots. Microsoft ging einen milliardenschweren Pakt mit der ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI ein.

Apple-Aktie auf Rekordhoch

Die Aktien von Apple sind am Mittwoch nach einem Kreisebericht über die Entwicklung eines Konkurrenz-Systems für ChatGPT und andere KI-Chatrobots auf ein Rekordhoch gesprungen. Die Papiere des weltweit wertvollsten börsennotierten Unternehmens legten zeitweise bis auf etwas über 198 US-Dollar zu, was einen Zuwachs des Börsenwertes von rund 80 Milliarden Dollar bedeutete. Zuletzt ging es für die Papiere des IT-Unternehmens und iPhone-Herstellers an der NASDAQ noch um 0,8 Prozent auf 195,25 Dollar nach oben. Die Marktkapitalisierung insgesamt beträgt aktuell 3,08 Billionen Dollar.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen berichtete, wird die entsprechende Software bereits intern von einigen Mitarbeitern getestet. Es gebe noch keine Entscheidungen dazu, wie die Technologie für Verbraucher verfügbar gemacht werden könnte, hieß es.

Tags zuvor hatte die Microsoft-Aktie ein Rekordhoch erklommen, nachdem der Software-Gigant während seiner Partnerkonferenz Inspire Preise für die gewerbliche Nutzung des durch Künstliche Intelligenz (KI) unterstützten Tools Microsoft 365 Copilot bekannt gegeben hatte. Diese lagen Analysten zufolge deutlich über den Erwartungen. An diesem Mittwoch setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Die Microsoft-Aktie verlor zuletzt 1,1 Prozent auf 355,45 Dollar.

