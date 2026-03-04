Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|AppStore-Umsätze im Blick
|
04.03.2026 21:18:00
Apple-Aktie gibt nach: UBS sieht keine spürbare Belebung im App-Store-Geschäft
Die Dynamik der AppStore-Umsätze habe sich im Februar nicht wirklich verbessert, schrieb David Vogt am Dienstagabend. Es sei der sechste Monat in Folge mit lediglich einstelligem prozentualem Wachstum - eine zunehmend besorgniserregende Serie.
Die Apple-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 0,44 Prozent tiefer bei 262,55 US-Dollar.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
