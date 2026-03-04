Apple Aktie

AppStore-Umsätze im Blick 04.03.2026 21:18:00

Apple-Aktie gibt nach: UBS sieht keine spürbare Belebung im App-Store-Geschäft

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen.

Die Dynamik der AppStore-Umsätze habe sich im Februar nicht wirklich verbessert, schrieb David Vogt am Dienstagabend. Es sei der sechste Monat in Folge mit lediglich einstelligem prozentualem Wachstum - eine zunehmend besorgniserregende Serie.

Die Apple-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 0,44 Prozent tiefer bei 262,55 US-Dollar.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

