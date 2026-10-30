NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Börsenthron 30.10.2026 17:37:39

Apple-Aktie im Blick: Rückkehr an die Weltspitze – NVIDIA verliert 5-Billionen-Dollar-Schwelle

Apple-Aktie im Blick: Rückkehr an die Weltspitze – NVIDIA verliert 5-Billionen-Dollar-Schwelle

Das Rennen um das wertvollste Börsenunternehmen ist in den USA wieder eröffnet. Durch die jüngsten Kursverluste bei dem Chipriesen NVIDIA, dessen Kurs im Oktober bereits um 15 Prozent vom Rekordhoch zurückgekommen ist, hat Apple am Freitag wieder knapp die Nase vorn.

NVIDIA setzte die Talfahrt zu Wochenschluss in einem Umfeld wieder zugespitzter KI-Sorgen mit einem Abschlag von vier Prozent fort.

Der Börsenwert von Nvidia sank dadurch wieder knapp unter die 5-Billionen-Dollar-Marke, über der sich Apple zu Wochenschluss aber mit einem viel leichteren Abschlag von einem halben Prozent hält. Letztmals hatte der iPhone-Hersteller im Juli die Nase vorn gehabt.

Die neue Situation resultiert daraus, dass die Apple-Titel zuletzt viel besser da standen. Erst in der vergangenen Woche hatten sie bei gut 350 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Am Donnerstag waren sie durch Alphabet A (ex Google) angeheizte Befürchtungen exzessiver KI-Ausgaben kaum in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Freitag wurden die KI-Sorgen dann durch negativ aufgenommene Geschäftsaussagen von Amazon und Intel nochmals verstärkt.

Die Apple-Aktie gibt an der NASDAQ zeitweise um 0,74 Prozent auf 346,32 US-Dollar ab. Für die Papiere von NVIDIA geht es derweil um 4,31 Prozent nach unten auf 204,46 US-Dollar.

/tih/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Amazon-Aktie mit Kursrutsch: Umsatz und Ergebnis verfehlen Erwartungen
Chipwerte unter Druck: Intels PC-Ausblick schickt Aktien von AMD, NVIDIA, Micron & Co. auf Talfahrt
Intel-Aktie deutlich schwächer: Chip-Riese meldet schwächere Zahlen

Bildquelle: Andrey Bayda / Shutterstock.com,Marek Szandurski / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 308,80 -1,59% Apple Inc.
NVIDIA Corp. 183,42 -2,74% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:11 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
07:50 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen