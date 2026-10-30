NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Börsenthron
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30.10.2026 17:37:39
Apple-Aktie im Blick: Rückkehr an die Weltspitze – NVIDIA verliert 5-Billionen-Dollar-Schwelle
Der Börsenwert von Nvidia sank dadurch wieder knapp unter die 5-Billionen-Dollar-Marke, über der sich Apple zu Wochenschluss aber mit einem viel leichteren Abschlag von einem halben Prozent hält. Letztmals hatte der iPhone-Hersteller im Juli die Nase vorn gehabt.
Die neue Situation resultiert daraus, dass die Apple-Titel zuletzt viel besser da standen. Erst in der vergangenen Woche hatten sie bei gut 350 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Am Donnerstag waren sie durch Alphabet A (ex Google) angeheizte Befürchtungen exzessiver KI-Ausgaben kaum in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Freitag wurden die KI-Sorgen dann durch negativ aufgenommene Geschäftsaussagen von Amazon und Intel nochmals verstärkt.
Die Apple-Aktie gibt an der NASDAQ zeitweise um 0,74 Prozent auf 346,32 US-Dollar ab. Für die Papiere von NVIDIA geht es derweil um 4,31 Prozent nach unten auf 204,46 US-Dollar.
/tih/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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