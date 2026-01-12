Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Sprachassistentin
|
12.01.2026 17:39:38
Apple-Aktie im Plus: Siri setzt künftig auf Google-KI Gemini
KI-Siri war nicht verlässlich genug
Apple hatte bereits im Juni 2024 eine besonders hilfreiche Siri versprochen - weil die Software Zugang zu persönlichen Informationen der Nutzer haben und quer über verschiedene Apps aktiv sein werde. Als ein Beispiel wurde genannt, dass man Siri einfach fragen können würde, wann man losfahren müsse, um Verwandte vom Flughafen abzuholen - und die Software etwa automatisch wissen würde, wann das Flugzeug ankommt und wie die Verkehrslage ist.
Im März 2025 gab Apple dann aber bekannt, dass man dafür länger brauchen werde - schätzungsweise bis 2026. Software-Chef Craig Federighi erklärte, bei interner Nutzung habe man festgestellt, dass die Software nicht verlässlich genug funktioniert habe, um ein Apple-Produkt zu sein.
Konter für ChatGPT
Ursprünglich versuchte Apple, die neuen Funktionen mit eigenen KI-Modellen umzusetzen. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete allerdings schon im vergangenen August, dass Apple darüber verhandele, die Technologie hinter der Google-KI Gemini als Basis zu nutzen.
Vor drei Jahren hatte der bei der KI-Firma OpenAI entwickelte Chatbot ChatGPT die Tech-Schwergewichte aufgeschreckt. Google entwickelte Gemini, Amazon rüstete seine Sprachassistentin Alexa auf. Apple-Nutzer können aktuell auf Wunsch Siri allgemeine Anfragen an ChatGPT weiterreichen lassen.
Im NASDAQ-Handel notiert die Apple-Aktie zeitweise 0,28 Prozent fester bei 260,09 US-Dollar.
/so/DP/men
CUPERTINO (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Apple Inc.
|
08:58
|Apple hat 2025 weltweit die meisten Smartphones verkauft (Spiegel Online)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
08.01.26
|Neue Rangfolge im Tech-Sektor: Alphabet-Aktie zieht erstmals seit 2019 an Apple vorbei - NVIDIA bleibt Spitzenreiter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Optimismus in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gewinne in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|223,40
|0,38%