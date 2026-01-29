Apple Aktie
29.01.2026 22:40:00
Apple-Aktie im Plus: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen der Analysten
Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Apple einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,84 US-Dollar, nachdem das EPS im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch bei 2,40 US-Dollar gelegen hatte. Damit schlug sich Apple auf Ergebnisseite besser als erwartet: Analysten hatten zuvor für den Gewinn je Aktie einen Wert von 2,68 US-Dollar in Aussicht gestellt.
Der Umsatz des iPhone-Herstellers wuchs unterdessen im Berichtszeitraum von 124,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nun 143,7 Milliarden US-Dollar. Die Entwicklung der Erlöse fiel somit besser als die Prognosen aus: Experten hatten zuvor einen Umsatz von 138,4 Milliarden Euro im für Apple überaus wichtigen Weihnachtsquartal erwartet.
Anleger schicken die Apple-Aktie nach der Zahlenvorlage im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 2,12 Prozent hoch auf 263,67 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
