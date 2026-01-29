Apple-Aktie im Plus: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen der Analysten

Der Technologiegigant Apple hat seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 präsentiert.

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Apple einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,84 US-Dollar, nachdem das EPS im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch bei 2,40 US-Dollar gelegen hatte. Damit schlug sich Apple auf Ergebnisseite besser als erwartet: Analysten hatten zuvor für den Gewinn je Aktie einen Wert von 2,68 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Der Umsatz des iPhone-Herstellers wuchs unterdessen im Berichtszeitraum von 124,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf nun 143,7 Milliarden US-Dollar. Die Entwicklung der Erlöse fiel somit besser als die Prognosen aus: Experten hatten zuvor einen Umsatz von 138,4 Milliarden Euro im für Apple überaus wichtigen Weihnachtsquartal erwartet.

Anleger schicken die Apple-Aktie nach der Zahlenvorlage im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise um 2,12 Prozent hoch auf 263,67 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at