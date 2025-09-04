Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

Analystenkommentar 04.09.2025 15:44:00

Apple-Aktie in Rot: UBS belässt Bewertung auf Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen.

Die Umsätze im AppStore seien im August um 11 Prozent gestiegen, schrieb David Vogt am Mittwochabend. Eine Umfrage habe aber gezeigt, dass etwa 62 Prozent der Nutzer web-basierte Alternativen nutzen würden. Vogt sieht darin ein längerfristiges Risiko für Apple.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Apple-Aktie zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 237,91 US-Dollar.

/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)

Keynote am 9. September: Auf welche Produkte sich Apple-Fans voraussichtlich freuen dürfen
Apple-Aktie höher: Neue iPhone-Modelle werden wohl in zwei Wochen präsentiert
Apple-Aktie im Fokus: Rechtsstreit um Apple-Pay-Technologie könnte eskalieren

Bildquelle: Marek Szandurski / Shutterstock.com,Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,Anton_Ivanov / Shutterstock.com,r.classen / Shutterstock.com

