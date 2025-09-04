Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Analystenkommentar
|
04.09.2025 15:44:00
Apple-Aktie in Rot: UBS belässt Bewertung auf Neutral
Die Umsätze im AppStore seien im August um 11 Prozent gestiegen, schrieb David Vogt am Mittwochabend. Eine Umfrage habe aber gezeigt, dass etwa 62 Prozent der Nutzer web-basierte Alternativen nutzen würden. Vogt sieht darin ein längerfristiges Risiko für Apple.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Apple-Aktie zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 237,91 US-Dollar.
/rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
ZÜRICH (dpa-AFX Broker)
