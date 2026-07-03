Apple-Aktie klettert: Gerüchte um neue iPhone-Modelle und mehr faltbare Geräte beflügeln

Ein Bericht über Apples Pläne für fünf neue iPhone-Modelle und mehr faltbare Geräte lässt die Apple-Aktie kräftig anziehen.

Nikkei Asia berichtet über Apples mögliche Produktroadmap bis 2027

Mark Gurman nennt weitere Details zu potenziellen Modellen

Apple bestätigt die Informationen bislang nicht

Ein Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei Asia über Apples Produktpläne bis 2027 hat die Apple-Aktie am Donnerstag an der NASDAQ um 4,84 Prozent auf 308,63 US-Dollar nach oben katapultiert.

Laut dem Bericht hat der Konzern seine Zulieferer angewiesen, sich auf eine Produktion von rund 10 Millionen faltbaren iPhones in diesem Jahr vorzubereiten, nach zuvor anvisierten 7 bis 8 Millionen Geräten - der Großteil davon ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant. Nikkei beruft sich in dem Bericht auf Branchenkenner in der Lieferkette.

Bis zum ersten Halbjahr 2027 sollen zudem mindestens fünf neue iPhone-Modelle auf den Markt kommen, mit denen der Konzern trotz eines Engpasses bei Speicherchips Marktanteile zurückgewinnen will. Apple reagiert damit offenbar auch auf steigende Preise bei Speicherchips, die die Marge im Einstiegssegment unter Druck setzen könnten.

Darauf können Apple-Fans hoffen

Der Nikkei-Bericht selbst nennt keine Modellnamen. Eine zusätzliche, davon unabhängige Einordnung des Bloomberg-Journalisten Mark Gurman vom 3. Juli 2026 füllt die Lücke: Demnach plant Apple ein iPhone 18 Pro und Pro Max mit Marktstart im September 2026, ergänzt um ein frühes faltbares Modell aus derselben Serie, sowie ein iPhone 18, ein günstigeres iPhone 18e und ein iPhone Air 2 im Frühjahr 2027. Offiziell bestätigt ist auch das nicht, Apple äußert sich grundsätzlich nicht zu unveröffentlichten Produkten.

Wo die Aktie jetzt steht

Mit dem Sprung auf 308,63 US-Dollar nähert sich Apple wieder dem Allzeithoch von 317,40 US-Dollar vom 8. Juni 2026 und liegt nur noch rund 3 Prozent darunter. In den Wochen zuvor hatte sich der Kurs unterhalb dieser Marke gehalten, während sich die Diskussion um Apple zwischenzeitlich stärker um Themen wie Sicherheit der Lieferketten und KI-Wettbewerb drehte als um neue Hardware. Der aktuelle Sprung zeigt, wie stark einzelne Berichte aus der Lieferkette den Kurs kurzfristig bewegen können, während sich am eigentlichen Geschäft mit iPhone und Services zunächst nichts geändert hat.

Offizielle Bestätigung bleibt noch aus

Apple selbst hat sich zu den Produktionsplänen bislang nicht offiziell geäußert, der Bericht stützt sich ausschließlich auf Angaben aus der Lieferkette. Solche Schätzungen wurden in der Vergangenheit wiederholt korrigiert, wie schon die Anhebung der Faltmodell-Prognose von 7 bis 8 auf rund 10 Millionen Geräte innerhalb weniger Monate zeigt. Zudem verweist der Bericht selbst auf steigende Preise für Speicherchips, während der Markt den Kurssprung bislang vor allem als Bestätigung von mehr Verkaufsvolumen liest. Ob sich die höhere Stückzahl tatsächlich in Umsatz und Ergebnis niederschlägt, hängt auch davon ab, wie stark sich die höheren Komponentenkosten auf die Marge durchschlagen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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