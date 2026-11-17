Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Analysteneinschätzung
|
17.11.2026 17:12:00
Apple-Aktie knapp im Minus: Analyst hält an seiner positiven Einschätzung fest
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Großen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.
An der NASDAQ verliert die Apple-Aktie zeitweise 0,14 Prozent auf 352,28 US-Dollar.
/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:30 / UTC
NEW YORK (dpa-AFX)
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