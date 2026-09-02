Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Umstrittene Umbenennung
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02.09.2026 17:02:00
Apple-Aktie leichter: Konzern folgt Trump bei Umbenennung von Lake Ontario
Der Wechsel betrifft allerdings nur Apple-Nutzer in den USA, während in Kanada weiterhin der Name Lake Ontario angezeigt wird, wie der kanadische Sender CBC berichtete. Deutschen Nutzern wird die Bezeichnung Ontariosee angezeigt. Eine ähnliche Regelung hatte auch Google für seine populäre Maps-Funktion getroffen, wo der neue Name bereits seit einigen Tagen angezeigt wird - in Deutschland sind bei Google Maps beide Namen zu sehen.
Tech-Riesen leisten Trump abermals Folge
Der Lake Ontario ist einer der sogenannten fünf Großen Seen, von denen vier durch die Grenze zwischen den USA und Kanada geteilt werden. Trump nutzt Umbenennungen in seiner zweiten Amtszeit häufiger als symbolisches Mittel der Machtdemonstration. Im konkreten Fall richtet sich sein Ärger gegen Kanada, weil die Regierung des Landes im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten bislang nicht einlenken will.
Bereits im vergangenen Jahr war Google ähnlich wie jetzt vorgegangen, indem US-Nutzern von Google Maps nach einem Vorstoß Trumps die zuvor als Golf von Mexiko bekannte Meeresbucht fortan als "Golf von Amerika" angezeigt wurde. Auch Apple folgte der Umbenennung. Golf von Mexiko war zuvor die seit dem 16. Jahrhundert gebräuchliche Bezeichnung.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Apple-Aktie zeitweise 0,17 Prozent schwächer bei 324,59 US-Dollar.
/jcf/DP/zb
WASHINGTON/CUPERTINO (dpa-AFX)
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