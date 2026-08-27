Apple-Aktie nach der Cook-Ära: Welche Signale der Wechsel zu Ternus für Investoren sendet

Nach über einem Jahrzehnt an der Spitze übergibt Tim Cook das Ruder. Für Apple-Anleger stellt sich die Frage, was der Wechsel an der Konzernspitze operativ und für die Aktie bedeutet.

Wechsel an der Konzernspitze fällt mitten in eine wichtige Produktphase

Neuer Chef steht kurz nach Amtsantritt vor seinem ersten großen Auftritt

Ein Analyst sieht in der Personalie vor allem ein Zeichen für Kontinuität

Bei Apple kommt es zum 1. September zu einem Wechsel an der Spitze: Tim Cook gibt den Posten des CEO ab und wird Executive Chairman, sein Nachfolger ist der bisherige Hardware-Chef John Ternus. Für die Apple-Aktie ist der Übergang deshalb von Bedeutung, weil er mit einem wichtigen Produkttermin und mit Fragen zur künftigen Kapitalpolitik zusammenfällt.

Apple-Aktie: Wechsel an der Spitze mit langem Vorlauf

Das Board of Directors von Apple hat den Führungswechsel bereits im April einstimmig beschlossen, als Ergebnis eines langfristig angelegten Nachfolgeplanungsprozesses. Cook bleibt bis zum Stichtag im Amt und arbeitet nach Unternehmensangaben eng mit Ternus an einem reibungslosen Übergang. Als Executive Chairman soll er künftig unter anderem den Austausch mit politischen Entscheidungsträgern weltweit übernehmen, während Arthur Levinson vom nicht-exekutiven Chairman zum Lead Independent Director wechselt. Ternus selbst zieht zum gleichen Zeitpunkt ins Board of Directors ein.

Cooks Bilanz für Apple kann sich sehen lassen: Die Marktkapitalisierung des Konzerns wuchs unter seiner Führung von rund 350 Milliarden auf 4 Billionen US-Dollar, der Jahresumsatz stieg von 108 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2011 auf mehr als 416 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025. Cook selbst würdigte seinen Nachfolger in der zugehörigen Pressemitteilung mit den Worten, Ternus habe "den Verstand eines Ingenieurs, die Seele eines Innovators und das Herz, mit Integrität und Ehre zu führen".

John Ternus: Vom Hardware-Chef zum Apple-CEO

Ternus kam im Jahr 2001 in Apples Produktentwicklungsteam, wurde 2013 Vice President Hardware Engineering und rückte 2021 als Senior Vice President Hardware Engineering ins Führungsteam auf. Er war nach Unternehmensangaben maßgeblich an der Einführung von iPad und AirPods sowie an zahlreichen iPhone-, Mac- und Apple-Watch-Generationen beteiligt. Reuters wertet ihn deshalb als Kandidaten der Kontinuität, dessen Ernennung Apples Fokus auf das Kerngeschäft mit Geräten unterstreiche.

Sein erster großer Auftritt als CEO steht bereits kurz nach Amtsantritt an: Apple veranstaltet am 9. September sein nächstes Launch-Event, bei dem neue iPhones und möglicherweise das erste faltbare iPhone erwartet werden. Zuvor habe Apple am Dienstag mit einem leistungsstärkeren Mac mini und dem Mac Studio nach Einschätzung von Reuters wahrscheinlich den letzten Produktlaunch innerhalb Cooks Amtszeit vorgestellt. Belastet wird das Geschäft zugleich von steigenden Speicherchip-Preisen, weshalb Apple im Juni die Preise für einige Mac- und iPad-Modelle angehoben hatte, nachdem der Konzern im Juli auf "sehr erhebliche" Lieferkettenengpässe hingewiesen habe.

Kapitalallokation

Für Anleger wirft der Wechsel auch Fragen zur künftigen Kapitalpolitik auf. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 zahlte Apple 11,8 Milliarden US-Dollar an Dividenden und kaufte Aktien im Volumen von 62,1 Milliarden US-Dollar zurück, über Cooks gesamte Amtszeit summierten sich die Rückkäufe auf rund 877 Milliarden US-Dollar, hat The Motley Fool berechnet. Wegen seines bisherigen Schwerpunkts in der Hardware-Entwicklung wirft das Portal die Frage auf, ob Ternus künftig mehr Kapital in Forschung und Entwicklung oder in Übernahmen lenken könnte statt in Aktienrückkäufe. So könne Ternus bei der Suche nach dem nächsten bedeutenden Produktformfaktor wesentlich aggressiver vorgehen als Cook und dadurch finanzielle Mittel von der Kapitalrückzahlung an die Aktionäre abziehen.

Ein weiterer Aspekt, den Anleger im Blick behalten sollten, ist die Weiterentwicklung der KI-Strategie des Unternehmens, bekannt als Apple Intelligence. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, im Vergleich zu den großen Tech-Konkurrenten, die massiv in Infrastruktur investieren, ins Hintertreffen zu geraten. Ternus könnte hier mit größerer Überzeugung festlegen, wo im KI-Bereich investiert werden soll, und dabei dringlicher vorgehen, als es für das Unternehmen historisch üblich war.

Für Apple läuft letztlich alles darauf hinaus, wie diese Technologie das bereits starke Ökosystem weiter festigen kann. Ternus dürfte wissen, dass das Unternehmen keine radikalen Schritte gehen muss. Apple kann auf seine unangefochtene Markenstärke, die Treue seiner Kunden und sein Geschick im Zusammenspiel von Hardware und Software setzen, um seinen wirtschaftlichen Burggraben weiter auszubauen, argumentiert The Motley Fool. KI ist dabei lediglich ein Werkzeug, das diesem Ziel dient.

Analystenbild zur Apple-Aktie

Der aktuelle Analystenkonsens bei TipRanks fällt insgesamt positiv aus: Von 31 Analysten vergeben 16 ein Buy-Rating, 11 stufen die Apple-Aktie mit Hold ein, vier mit Sell, das mittlere Kursziel liegt bei 336,63 US-Dollar bei einer Spanne von 245 bis 400 US-Dollar. An der NASDAQ notiert die Apple-Aktie am Donnerstag vorbörslich zeitweise 0,89 Prozent schwächer bei 310,66 US-Dollar.

Der nächste Termin für die Apple-Aktie unter neuer Führung ist der Launch-Event am 9. September 2026. Danach steht der nächste Zahlentermin an, der vorläufigen Kalenderangaben zufolge Ende Oktober 2026 liegt.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.at

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