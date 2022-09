Apple-Aktie sackt ab: Apple TV+-Fußballserie 'Ted Lasso' gewinnt erneut Emmy

Bei der Preisverleihung am Montag (Ortszeit) in Los Angeles waren zuvor auch die Regisseurin MJ Delaney, Hauptdarsteller Jason Sudeikis und Nebendarsteller Brett Goldstein mit dem wichtigsten Fernsehpreis der Welt ausgezeichnet worden. Die bei Apple TV+ laufende Serie erzählt von einem US-amerikanischen Footballtrainer, der ein Fußballteam in Großbritannien übernimmt.

Die Apple-Aktie verliert im Handel an der NASDAQ zeitweise 3,85 Prozent auf 157,13 US-Dollar hinzu.

LOS ANGELES (dpa-AFX)