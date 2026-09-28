Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Strafe
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28.09.2026 12:30:00
Apple-Aktie schwächer: Urteil im Patentstreit fällt teuer aus
Die Geschworenen sahen insgesamt drei Punkte aus den beiden Patenten verletzt. Sie sprachen Taction dafür exakt 5.721.961.750 Dollar (aktuell gut fünf Milliarden Euro) zu. Apple kündigte beim US-Sender CNBC an, man sei mit der Entscheidung nicht einverstanden und werde in Berufung gehen. Der Konzern verwende die Technologie von Taction nicht.
Dass Geschworene in Patentprozessen hohe Summen zusprechen, ist keine Seltenheit. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass die Beträge in Berufungsverfahren zum Teil deutlich reduziert werden. Die Geschworenen befanden zugleich, dass Apple die Patente nicht absichtlich verletzt hatte. Andernfalls hätte sich der Betrag noch verdreifachen können.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Montag fällt die Reaktion zunächst verhalten aus: Zeitweise gibt die Apple-Aktie um 0,22 Prozent auf 340,33 US-Dollar nach.
/so/DP/zb
SAN DIEGO (dpa-AFX)
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|Apple Inc.
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