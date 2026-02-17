Apple Aktie
17.02.2026
Apple-Aktie trotzt Kursverlusten: Wachstum durch Podcasts und KI?
• Wachstum durch Podcasts und KI
• Neue Geräte als zusätzliche Impulsgeber
Die Apple-Aktie geriet zuletzt unter Druck: Seit Jahresbeginn verbucht der Anteilschein ein Minus von fast sechs Prozent. Der deutliche Rücksetzer der Apple-Aktie kam jedoch nicht aus dem Nichts, sondern war Teil einer größeren Schwächephase an den US-Börsen, die insbesondere Technologiewerte erfasste. Laut Experten wächst bei Investoren erneut die Skepsis, ob die Tech-Giganten künftig ausreichend Erträge erzielen, um ihre milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz zu rechtfertigen. Am Dienstag schiebt sich die Aktie ins Plus und gewinnt 1,47 Prozent auf 259,50 US-Dollar.
Doch während die Börse kurzfristig nervös reagiert, arbeitet Apple hinter den Kulissen bereits an neuen Wachstumstreibern. Der Technologiekonzern aus Cupertino treibt nicht nur Innovationen im Podcast-Markt voran, sondern baut gleichzeitig sein margenstarkes Service-Geschäft aus. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist das die nächste Wachstumsstory oder nur ein Zwischenspurt?
Video-Podcasts als Wachstumstreiber für Apples Service-Sparte
Im Frühjahr 2026 will Apple sein Podcast-Angebot auf eine neue Stufe heben: Erstmals wird eine vollständig integrierte Video-Funktion eingeführt, wie aus einer Pressemitteilung vom 16. Februar hervorgeht. Nutzer können dann innerhalb eines Feeds nahtlos zwischen Audio und Video wechseln, Bild-in-Bild nutzen und Episoden auch offline als Video speichern. Technisch setzt Apple dabei auf ein erweitertes HLS-Streaming (HTTP Live Streaming) sowie auf dynamische Video-Werbung.
Strategisch fügt sich das perfekt ins wachsende Service-Geschäft ein, das laut Unternehmensangaben zuletzt rund 30 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz erzielte. Zusätzlich stärkt Apple seine KI-Kompetenz: Im Januar übernahm der Konzern das israelische Start-up Q.ai.
Neue Geräte & KI-Offensive sorgen für zusätzliche Fantasie
Neben der Video-Strategie bei Podcasts plant Apple offenbar eine ganze Produktwelle. Laut Bloomberg steht im Frühjahr das iPhone 17e vor dem Launch - mit A19-Chip, erstmals MagSafe im Budget-Segment und eigenem 5G-Modem. Bloomberg-Insider Mark Gurman erwartet zudem größere Updates bei iPad und Mac: Das Basis-iPad soll mit A18 und mehr RAM fit für "Apple Intelligence" werden, das iPad Air erhält den M4, neue MacBook Pros sogar M5-Chips.
Parallel arbeitet Apple an einer grundlegend erneuerten Siri mit KI-Fokus. Ziel sei es, "Apple Intelligence" möglichst breit in den Massenmarkt zu bringen - von günstigen iPhones bis zu Profi-Macs. Für Anleger könnte diese Kombination aus KI, neuen Chips und frischer Hardware ein wichtiger Kurstreiber sein, denn an der NASDAQ warten Investoren aktuell noch auf neue Wachstumsimpulse.
Event im März: Neue Produkte - und neue Impulse für die Aktie?
Für zusätzliche Spannung sorgt ein angekündigtes Apple-Event am 4. März 2026 in New York, London und Shanghai. Beobachter werten die internationale Präsentation als Hinweis auf größere Produktneuheiten. Erwartet werden unter anderem neue iPhone-Varianten sowie aktualisierte Mac-Modelle.
Mit der Video-Offensive im Podcast-Bereich erschließt Apple neue Werbeerlöse und stärkt sein Service-Geschäft - einen der wichtigsten Profitmotoren des Konzerns. Gleichzeitig könnten Produktneuheiten im März für frische Kaufimpulse sorgen.
Redaktion finanzen.at
