WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

Neue Produkte 19.02.2026 11:57:23

Apple-Aktie unter Druck: Setzt der Tech-Riese am 4. März zum Befreiungsschlag an?

Apple-Aktie unter Druck: Setzt der Tech-Riese am 4. März zum Befreiungsschlag an?

Apple lädt am 4. März 2026 ausgewählte Medienvertreter zu einer "Special Apple Experience" in New York, London und Shanghai ein. Diese Produkte könnten vorgestellt werden.

• Apple überrascht mit neuem Eventformat
• Spannende Produktankündigungen erwartet
• Exklusive Erlebnisse für Medienvertreter im Fokus

Apple plant offenbar ein außergewöhnliches Frühjahrs-Event: Am 4. März 2026 lädt der Konzern laut mehrerer Berichte Medienvertreter zu einer "Special Apple Experience" in New York, London und Shanghai ein. Anders als bei den klassischen Keynotes aus dem Apple Park setzt Apple bei diesem Format wohl auf ein intimeres Erlebnis. Medienvertreter sollen die neuen Produkte direkt vor Ort testen und so einen besonders persönlichen Einblick erhalten. Ob die Veranstaltung live gestreamt wird, ist bislang unklar - der Begriff "Experience" deutet jedoch auf ein kleineres, exklusives Format hin.

Die gleichzeitige Durchführung in drei bedeutenden Märkten unterstreicht Apples globale Strategie: New York als US-Schwerpunkt außerhalb Kaliforniens, London als europäisches Zentrum und Shanghai als Schlüsselmarkt in China.

Welche Produkte könnten vorgestellt werden?

Die Gerüchteküche brodelt: Erwartet wird laut Mac Life unter anderem das iPhone 17e, Apples neues Einsteigermodell. Für Fans leistungsstarker Geräte könnten die MacBook-Pro-Modelle mit M5-Pro- und M5-Max-Chips ein Highlight werden. Auch im Tablet-Bereich wird mit der achten Generation des iPad Air und der zwölften Generation des Standard-iPads gerechnet, heißt es weiter.

Auch könnte offenbar ein günstiges MacBook mit A18-Chip erscheinen, das in mehreren bunten Farben angeboten wird. Hinweise darauf liefert laut Medienberichten das farbenfrohe Design der Einladung. Darüber hinaus könnten Updates für das Studio Display, neue Versionen des Apple TV sowie des HomePod mini angekündigt werden. Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtete bereits Anfang Februar, dass Apple mindestens fünf neue Produkte plane.

So reagiert die Aktie

Die Apple-Aktie stand zuletzt unter Druck: Seit Beginn des Jahres liegt der Kurs fast drei Prozent im Minus. Dieser Rückgang ist jedoch kein isoliertes Ereignis, sondern spiegelt die insgesamt schwächere Entwicklung an den US-Tech-Börsen wider. Experten zufolge wächst bei Investoren die Unsicherheit, ob die großen Tech-Konzerne künftig genügend Gewinne erwirtschaften, um ihre milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz zu rechtfertigen.

Auch am Donnerstag zeichnet sich ein weiteres Minus ab: Im vorbörslichen NASDAQ-Handel verliert der Anteilsschein des Tech-Riesen zeitweise 0,61 Prozent auf 262,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA sichert sich Chip-Kapazitäten - Rückkehr zu Samsung?

30.01.26 Apple Underweight Barclays Capital
30.01.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Apple Neutral UBS AG
30.01.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
