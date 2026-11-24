Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Serienhit
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24.11.2026 15:33:00
Apple-Aktie verliert: Apple TV verlängert Comedy-Erfolg "Ted Lasso" erneut
Auf Instagram veröffentlichte das Unternehmen aber einen kurzen Clip von der Schussszene der vorangegangenen Staffel - und kündigte am Schluss die Fortsetzung an. Zu sehen ist in dem Video Jason Sudeikis als "Ted Lasso", der mit seinen Trainerkollegen über Notizen brütet. Neben ihm tauchen auch Tanya Reynolds als "Alice Chilton" und Brendan Hunt als "Coach Beard" auf.
Die Mischung aus Comedy- und Dramaserie dreht sich um einen US-Football-Coach, der in Großbritannien ein Fußball-Team leiten soll - ohne anfangs auch nur den Hauch einer Ahnung von den Regeln zu haben. Die ersten beiden Staffeln der Feel-Good-Serie wurden jeweils mit dem Emmy als Beste Comedyserie ausgezeichnet.
Die Serie ist nicht nur etwas für Fußballfans: Jason Sudeikis spielt darin den Titelhelden, der seinen Spielern hilft, sich persönlich weiterzuentwickeln. Dabei zeigt er ihnen, dass Siege nicht alles sind. Im Mittelpunkt stehen Freundschaft und die Überzeugung, dass Freundlichkeit nicht immer gewinnt, aber der richtige Weg ist.
Nach der dritten Staffel galt die Serie lange als abgeschlossen. In diesem Jahr folgte dann doch Staffel vier. Darin trainierte "Ted Lasso" ein Frauenteam aus der zweiten Liga. Ob es auch in der fünften Staffel wieder um die sogenannten Lady Greyhounds geht?
Im NASDAQ-Handel notiert die Apple-Aktie zeitweise 0,49 Prozent tiefer bei 347,39 US-Dollar.
/ddo/DP/zb
CUPERTINO (dpa-AFX)
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