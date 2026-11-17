Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Technik gestört
|
17.11.2026 20:13:00
Apple-Aktie verliert nach Störung bei App Store und iCloud
Mehrere Online-Dienste von Apple sind von einer weitreichenden Störung lahmgelegt worden. Laut der Status-Webseite des iPhone-Konzerns fielen am Dienstag unter anderem der App Store und Apple Music aus, die Einwahl in die Accounts beim Online-Angebot iCloud war gestört.
Weitere technische Ausfälle bei großen Unternehmen
In den vergangenen Tagen hatte es mehrere große technische Störungen gegeben. So fielen Cloud-Angebote von Microsoft wie Online-E-Mail für Stunden aus - weil ein seit Juli schlummernder Programmfehler zuschlug. Am Freitag wurde ein mehrstündiges Startverbot an US-Flughäfen verhängt, weil das Kommunikationssystem bei Arbeiten an seiner Modernisierung überlastet wurde. Am Montag gab es Störungen bei der US-Bank JPMorgan ChaseCo.
Apple-Aktie gibt nach
Die Apple-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 1,65 Prozent auf 350,49 US-Dollar.
CUPERTINO (dpa-AFX)
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