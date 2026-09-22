American Overseas Group Aktie
WKN DE: A1JRTV / ISIN: BMG546241123
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22.09.2026 13:35:00
Apple akzeptiert offenbar (noch) höhere RAM- und NAND-Tarife
Laut einem Bericht aus Asien bekommt Samsung von Apple mehr Geld für DRAM und Flash. SK Hynix erwägt unterdessen, in den USA zu produzieren.
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