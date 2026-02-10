Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
10.02.2026 13:44:43
Apple and Google agree to change app stores after 'effective duopoly' claim
The UK's markets regulator says the proposed commitments "will boost the UK's app economy".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!