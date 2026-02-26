Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
26.02.2026 18:23:25
Apple and Netflix Collaborate to Stream 'Drive to Survive' Season 8
The announcement comes ahead of the 2026 Formula 1 season.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Analysen zu Netflix Inc.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|20 240,00
|0,70%
|Apple Inc.
|222,80
|-3,63%
|Netflix Inc.
|81,58
|13,86%
|Stream Co Ltd
|108,00
|1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.