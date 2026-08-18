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18.08.2026 18:46:40

Apple ändert in der EU Konditionen für Entwickler

Von Edith Hancock

DOW JONES--Apple geht mit Änderungen der Konditionen für App-Entwickler auf die Kartellwächter der Europäischen Union (EU) zu. Wie der Konzern mitteilte, sehen die Änderungen unter anderem vor, Entwickler unter einheitlichen Geschäftsbedingungen zusammenzufassen und die Provisionsgebühren anzupassen. Apple kündigte außerdem an, zusätzliche Schutzmaßnahmen für jüngere Nutzer einzuführen. Dazu gehört, dass Apps bei Nutzern unter 13 Jahren für Zahlungen nicht auf Seiten außerhalb des App Stores verlinken dürfen.

"Diese Änderungen lösen Apples Meinungsverschiedenheiten mit der Kommission in Bezug auf Geschäftsbedingungen und alternative Vertriebswege", teilte Apple am Dienstag mit. Die Änderungen treten am 1. Oktober in Kraft.

Ein Sprecher der Kommission begrüßte die Änderungen und sagte, deren Umsetzung würde überwacht. Apple erklärte, man habe eng mit EU-Beamten zusammengearbeitet.

Gemäß dem Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act) der EU dürfen große Unternehmen wie Apple ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen - wie Smartphone-Betriebssysteme und App Stores - nicht über ihre weit verbreiteten Technologien gegenüber den Angeboten von Konkurrenten bevorzugen. Ihnen drohen Geldstrafen von bis zu 10 Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes, wenn die Beamten zu dem Schluss kommen, dass sie gegen die Regeln verstoßen.

Die EU-Kommission hatte Apple im April 2025 mit einer Geldstrafe belegt und zur Begründung angeführt, das Unternehmen verstoße gegen die gesetzliche Verpflichtung, es App-Entwicklern zu erlauben, Kunden kostenlos über alternative Möglichkeiten zum Kauf digitaler Produkte zu informieren. Das Unternehmen schlug später eine Reihe von Anpassungen seiner Bedingungen vor, in dem Bemühen, weitere Strafen zu vermeiden.

Zu diesem Zeitpunkt warnte die Kommission das Unternehmen, dass es möglicherweise gegen eine weitere Verpflichtung verstoße, die es Nutzern erlaubt, Apps außerhalb von Apples App Store herunterzuladen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2026 12:47 ET (16:47 GMT)

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