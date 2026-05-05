JR Aktie
WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013
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05.05.2026 05:51:15
Apple Arcade brings endless family fun with Nick Jr. Replay! on May 7
This May, Apple Arcade is rolling out the red carpet for some of the world’s most iconic and celebrated characters in its family-friendly lineup of fun games.Weiter zum vollständigen Artikel bei Apple Inc.
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