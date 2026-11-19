Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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19.11.2026 14:02:00
Apple Became a Top Buffett Holding for a Reason. I'd Buy It With $1,000 Now.
Few companies have built a business as durable as Apple (NASDAQ: AAPL) and that's one reason Warren Buffett made it one of Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) largest holdings. Plus, Apple closed fiscal 2026 with what management described as its best fiscal year ever.
Overall, with its strong brand, loyal customer base, and massive ecosystem, Apple is a stock I'd want in my portfolio, and one I'd put $1,000 into today.
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Aktien in diesem Artikel
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|Apple Inc.
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