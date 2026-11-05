Apple: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Apple hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 588,10 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 558,31 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Apple im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2 494,42 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 2 371,01 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at