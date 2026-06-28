Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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28.06.2026 14:12:00
Apple blockt russische Messenger - Russland rät Bürgern zu Android
VKontakte, Max und weitere Apps sind für iOS-Nutzer nicht mehr verfügbar. Der Kreml rät seinen Bürgern zum Betriebssystem-Wechsel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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