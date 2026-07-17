Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
17.07.2026 15:49:26
Apple briefly leapfrogs Nvidia as world’s most valuable company
Shares in the iPhone maker have escaped the AI sell-off that has hit the chipmakerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
17.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2 : Apple zeitweise wieder wertvollstes Unternehmen vor Nvidia (dpa-AFX)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26