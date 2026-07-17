Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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17.07.2026 22:17:44
Apple briefly leapfrogs Nvidia as world’s most valuable company
Shares in iPhone maker have escaped AI sell-off that has hit chipmakerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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