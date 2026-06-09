Notes Aktie
ISIN: US66978J1079
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09.06.2026 19:56:00
Apple Buried the Best CarPlay News in the iOS 27 Developer Notes
Though WWDC didn't spotlight CarPlay this week, iOS 27 delivers a solid update: EV range integration, video apps and a new Audio MiniPlayer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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