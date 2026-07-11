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11.07.2026 10:05:00
Apple CEO Tim Cook Announces $30 Billion Broadcom Deal to Produce 15 Billion Chips
Apple's (NASDAQ: AAPL) outgoing CEO, Tim Cook, just announced a landmark partnership with custom-silicon specialist Broadcom (NASDAQ: AVGO). The agreement focuses on designing and producing custom silicon components alongside advanced wireless connectivity technologies for Apple's products. Apple's commitment to Broadcom signals deeper collaboration in specialized chips while supporting expanded U.S. production capacity.Image source: The Motley Fool.Apple's deal with Broadcom exceeds $30 billion and is expected to produce more than 15 billion chips in the U.S. through 2031.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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