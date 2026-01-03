Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

03.01.2026 21:18:48

Apple CEO Tim Cook Just Loaded Up on Nike Stock. Should You?

When Apple (NASDAQ: AAPL) CEO Tim Cook purchased 50,000 shares of Nike (NYSE: NKE) in late December, it got a lot of attention and even sent shares of the athletic apparel and shoe company sharply higher. After all, not only is Cook a successful businessman, but he is a Nike insider. The CEO sits on Nike's board of directors.Investors sometimes treat insider buying as a simple signal: management (or board members) think the stock is undervalued. Sometimes that's right. But investors shouldn't follow blindly.So, is Nike stock a good buy today or not? Let's take a look.
