Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
03.01.2026 21:18:48
Apple CEO Tim Cook Just Loaded Up on Nike Stock. Should You?
When Apple (NASDAQ: AAPL) CEO Tim Cook purchased 50,000 shares of Nike (NYSE: NKE) in late December, it got a lot of attention and even sent shares of the athletic apparel and shoe company sharply higher. After all, not only is Cook a successful businessman, but he is a Nike insider. The CEO sits on Nike's board of directors.Investors sometimes treat insider buying as a simple signal: management (or board members) think the stock is undervalued. Sometimes that's right. But investors shouldn't follow blindly.So, is Nike stock a good buy today or not? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
